Компьютер научили подбирать «идеальное» имя ребёнку

Разработчик использовал машинное обучение, чтобы создать генератор (или, если быть точнее, предиктор), который в качестве вводных данных принимает описание будущего человека, а возвращает подходящее имя.

Описание может выглядеть так: «Мой ребёнок родится в Нью-Джерси. Когда она вырастет, то станет разработчиком в Google, который любит кататься на велосипеде и кофе». Модель на такое описание предложит несколько вариантов имён, отсортировав их по вероятности. В данном случае, наиболее подходящим именем будет Линда.

В качестве датасета для обучения модели разработчик использовал набор биографий из «Википедии», найденный на Github. Он содержал первые параграфы 728 321 биографий, а также метаданные. Стоит отметить, что разработчик актуализировал датасет.

Конечно, же получившаяся модель оказалась «столь же научной, как гороскоп». И искренне полагаться на её результаты нельзя. Но, как отмечает разработчик, идея завести ребёнка, имя которому даст ИИ, звучит здорово.