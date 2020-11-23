Компьютер научился определять калорийность блюд по фото

Кратко о разработке пишет «N + 1». Разработчики пытались решить проблему, которая может заботить худеющих людей: если приготовил блюдо сам или заказал его в кафе, определить калорийность и пищевую ценность довольно сложно. Существующие алгоритмы для решения этой задачи просто распознают пищу на фото, а затем находят соответствия в базах данных. Такой подход не очень точен.

Авторы нового алгоритма использовали другой метод. Он заключается в том, чтобы нейросеть могла рассчитать пищевую ценность на основе снимка за один этап. Нейросеть обучили на большом датасете ImageNet, который сформировали по сайтам рецептов и базе пищевой ценности различных продуктов.

В итоге алгоритм может определять не только калорийность блюда и содержание белков, жиров углеводов, а также угадывать ингредиенты.