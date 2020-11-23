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Компьютеры
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Компьютер научился определять калорийность блюд по фото

Работает нейросеть
Немецкие исследователи создали алгоритм, способный определить калорийность блюд, а также содержание в них белков, углеводов и жиров по фото. Алгоритм при этом не обращается в реальном времени к существующим базам данных пищевой ценности продуктов.

Кратко о разработке пишет «N + 1». Разработчики пытались решить проблему, которая может заботить худеющих людей: если приготовил блюдо сам или заказал его в кафе, определить калорийность и пищевую ценность довольно сложно. Существующие алгоритмы для решения этой задачи просто распознают пищу на фото, а затем находят соответствия в базах данных. Такой подход не очень точен.

Авторы нового алгоритма использовали другой метод. Он заключается в том, чтобы нейросеть могла рассчитать пищевую ценность на основе снимка за один этап. Нейросеть обучили на большом датасете ImageNet, который сформировали по сайтам рецептов и базе пищевой ценности различных продуктов.

В итоге алгоритм может определять не только калорийность блюда и содержание белков, жиров углеводов, а также угадывать ингредиенты.

Robin Ruede et al. / arXiv.org, 2020