Компьютер с ОЗУ от 2133 до 3200 МГц сравнили в играх

Компьютер с ОЗУ от 2133 до 3200 МГц сравнили в играхКакой вариант сборки лучше?
В одном из выпусков на YouTube-канале Odin Hardware эксперты запустили в современных играх в 1080p оперативную память с тактовой частотой 2133, 2400, 2666, 3000 и 3200 МГц. Сильно ли эти варианты отличаются друг от друга?
Игра AC Odyssey запускалась с ультра-высоким пресетом в 1080p. С 2133 МГц в среднем удалось получить 56 к/с, с 2400 МГц - 60 к/с, с 2666 МГц - 64 к/с, с 3000 МГц - 67 к/с, с 3200 МГц - 67 к/с.
COD Warzone шла с Max Details тоже в 1080p. Производительность в ней находилась на уровне 83 к/с (2133 МГц), 95 к/с (2400 МГц), 97 к/с (2666 МГц), 105 к/с (3000 МГц), 75 к/с (3200 МГц).
В CS:GO с Max Details удалось получить в среднем 212 к/с (2133 МГц), 237 к/с (2400 МГц), 233 к/с (2666 МГц), 238 к/с (3000 МГц), 252 к/с (3200 МГц).
Cyberpunk 2077 тестировалась с ультра-пресетом и RTX off. Средняя частота кадров в ней равнялась 52 к/с (с ОЗУ 2133 МГц), 55 к/с (с 2400 МГц), 58 к/с (2666 МГц), 61 к/с (3000 МГц), 64 к/с (3200 МГц).
Far Cry 6 запускалась на ультра-настройках. Средний FPS в ней находился в районе 67 к/с (2133 МГц), 70 к/с (2400 МГц), 65 к/с (2666 МГц), 76 к/с (3000 МГц), 77 к/с (3200 МГц).
Fortnite шла с пресетом Epic. В ней удалось получить 75 к/с (2133 МГц), 77 к/с (2400 МГц), 76 к/с (2666 МГц), 79 к/с (3000 МГц), 85 к/с (3200 МГц) в среднем.
Игра GTA V запускалась с Ultra Details и 4X AA. Средняя производительность в ней составляла 82 к/с (2133 МГц), 81 к/с (2400 МГц), 80 к/с (2666 МГц), 89 к/с (3000 МГц), 93 к/с (3200 МГц).
Hogwarts Legacy тестировалась на ультра-настройках графики. Средний FPS в ней равнялся 84 к/с (2133 МГц), 87 к/с (2400 МГц), 87 к/с (2666 МГц), 90 к/с (3000 МГц), 89 к/с (3200 МГц).
Spiderman Remastered шла с Max Details. В среднем в этой игре частота кадров составляла 40 к/с, 42 к/с, 45 к/с, 47 к/с и 48 к/с (с 2133 МГц, 2400 МГц, 2666 МГц, 3000 МГц, 3200 МГц).
PUBG запускалась с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в ней равнялась 70 к/с (2133 МГц), 75 к/с (2400 МГц), 66 к/с (2666 МГц), 86 к/с (3000 МГц), 78 к/с (3200 МГц).
The Witcher 3 шла тоже на ультра-настройках. В ней удалось в среднем получить 60 к/с (с ОЗУ 2133 МГц), 63 к/с (с ОЗУ 2400 МГц), 61 к/с (с ОЗУ 2666 МГц), 67 к/с (3000 МГц), 69 к/с (3200 МГц).
Rainbow Six Siege запускалась с ультра-графикой. Частота кадров в среднем в ней находилась на уровне 202 к/с (2133 МГц), 214 к/с (2400 МГц), 219 к/с (2666 МГц), 235 к/с (3000 МГц) и 239 к/с (3200 МГц).
A Plague Tale Requiem тестировалась с Max Details. В ней средняя производительность равнялась 40 к/с (2133 МГц), 42 к/с (2400 МГц), 45 к/с (2666 МГц), 48 к/с (3000 МГц), 50 к/с (3200 МГц).
Вывод
В большинстве игр лучше всего средние результаты были у оперативной памяти с 3000 МГц и с 3200 МГц (99 к/с в обоих случаях). Разница между ними и ОЗУ 2133 МГц составляла 15% (86 к/с и 99 к/с), между ними и ОЗУ 2400 МГц - 8% (92 к/с и 99 к/с), ними ней и ОЗУ 2666 МГц - 8% (92 к/с и 99 к/с).
Тестовый стенд:
- процессор Ryzen 7 2700 4 ГГц overclocked;
- материнская плата Gigabyte B450M DS3H;
- оперативная память Crucial Ballistix 2x8 ГБ 3600 МГц/Сrucial Мalue RAM 2x8 ГБ 2666 МГц/GSkill Ripjaws 2400 МГц, 3000 МГц/GSkill 2133 МГц.