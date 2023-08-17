Компьютер с ОЗУ от 2133 до 3200 МГц сравнили в играх

Hogwarts Legacy тестировалась на ультра-настройках графики. Средний FPS в ней равнялся 84 к/с (2133 МГц), 87 к/с (2400 МГц), 87 к/с (2666 МГц), 90 к/с (3000 МГц), 89 к/с (3200 МГц).

Spiderman Remastered шла с Max Details. В среднем в этой игре частота кадров составляла 40 к/с, 42 к/с, 45 к/с, 47 к/с и 48 к/с (с 2133 МГц, 2400 МГц, 2666 МГц, 3000 МГц, 3200 МГц).

PUBG запускалась с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в ней равнялась 70 к/с (2133 МГц), 75 к/с (2400 МГц), 66 к/с (2666 МГц), 86 к/с (3000 МГц), 78 к/с (3200 МГц).

The Witcher 3 шла тоже на ультра-настройках. В ней удалось в среднем получить 60 к/с (с ОЗУ 2133 МГц), 63 к/с (с ОЗУ 2400 МГц), 61 к/с (с ОЗУ 2666 МГц), 67 к/с (3000 МГц), 69 к/с (3200 МГц).

Rainbow Six Siege запускалась с ультра-графикой. Частота кадров в среднем в ней находилась на уровне 202 к/с (2133 МГц), 214 к/с (2400 МГц), 219 к/с (2666 МГц), 235 к/с (3000 МГц) и 239 к/с (3200 МГц).

A Plague Tale Requiem тестировалась с Max Details. В ней средняя производительность равнялась 40 к/с (2133 МГц), 42 к/с (2400 МГц), 45 к/с (2666 МГц), 48 к/с (3000 МГц), 50 к/с (3200 МГц).

Вывод

В большинстве игр лучше всего средние результаты были у оперативной памяти с 3000 МГц и с 3200 МГц (99 к/с в обоих случаях). Разница между ними и ОЗУ 2133 МГц составляла 15% (86 к/с и 99 к/с), между ними и ОЗУ 2400 МГц - 8% (92 к/с и 99 к/с), ними ней и ОЗУ 2666 МГц - 8% (92 к/с и 99 к/с).

Тестовый стенд: