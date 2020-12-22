Компьютерные видеокарты начали переводить на разъёмы USB-C для подключения к монитору

Изменение небольшое, но может стать критическим для покупателей, которые ищут новую видеокарту. Как стало известно, XFX удалила один разъём DisplayPort 1.4 и заменила его USB Type-C (который, по сути, проводит тот же сигнал). То есть теперь видеокарта имеет один HDMI, два DP и один USB Type-C разъёмы.

В качестве доказательств изменения издание Videocardz располагает рендерами, которые были опубликованы XFX в день запуска видеокарты, и новыми фотографиями производителя. Если приглядеться, можно заметить разницу: