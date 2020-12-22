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Сегодня 16:54
Компьютерные видеокарты начали переводить на разъёмы USB-C для подключения к монитору
Это сделал производитель XFX
Производитель XFX перевёл свою видеокарту Radeon RX 6800 XT Speedster Merc 319 на разъём USB-C для подключения к монитору. XFX внесла это изменение без лишнего шума.
Изменение небольшое, но может стать критическим для покупателей, которые ищут новую видеокарту. Как стало известно, XFX удалила один разъём DisplayPort 1.4 и заменила его USB Type-C (который, по сути, проводит тот же сигнал). То есть теперь видеокарта имеет один HDMI, два DP и один USB Type-C разъёмы.
В качестве доказательств изменения издание Videocardz располагает рендерами, которые были опубликованы XFX в день запуска видеокарты, и новыми фотографиями производителя. Если приглядеться, можно заметить разницу:
Интересно, что в официальных описаниях Radeon RX 6800 XT Speedster Merc 319 разъём USB Type-C не указан.