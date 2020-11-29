Компьютерный корпус NZXT H1 оказался пожароопасен

NZXT H1 можно купить и в России. Он предназначен для матплат форм-фактора Mini-ITX. То есть его размеры невелики.

СМИ пишут, что несколько человек при эксплуатации корпуса столкнулись с тем, что при включении компьютера где-то в системе произошло короткое замыкание. У одних пользователей это закончилось задымлением, а у других даже воспламенением.

Причиной тому оказался винт, которым крепится райзер PCIe для видеокарты. Производитель уже заявил, что на данный момент проблема проявилась менее чем в десяти случаях. Тем не менее, этого достаточно, чтобы временно прекратить продажи корпуса. Также производитель готовит ремонтные комплекты из пары новых винтов. До тех пор, пока пользователи их не получат, рекомендуется не использовать корпус.