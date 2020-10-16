Компьютерный мастер из Петербурга взял 370 тысяч рублей с клиента

Как пишет «РИА Новости», прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении компьютерного мастера.

Сообщается, что обвиняемый даже не заключал с клиентом договор на оказание услуг. Компьютерный мастер воспользовался тем, что жертва не знала ничего об устройстве ПК, а также её беспомощным состоянием. Мастера судят по статье «Мошенничество».

Напомним, недавно «Сберсервис» выяснил, что 60% россиян не готовы обращаться к мастерам для ремонта компьютеров. Эксперты считают, что на этом рынке просто нет сильных игроков, а людей смущает непонятное ценообразование в данной сфере.