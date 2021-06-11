Компьютерный вирус делал фото пользователей через вебку

Компьютеры
Сегодня в 17:43
Компьютерный вирус делал фото пользователей через вебкуИ похищал их аккаунты
Специалисты из NordLocker обнаружили в открытом доступе базу данных весом 1,2 ТБ, которая содержала приватные данные пользователей со всего мира. Эту информацию собрали с помощью вируса.
Специалисты рассказали, что между 2018 и 2020 годами троянская программа инфицировала более 3 млн компьютеров под управлением Windows. Вирус передавался через email и нелегальное ПО, в том числе через пиратский Adobe Photoshop 2018 и активаторы для Windows.
Всего вирус украл около 26 млн учётных данных, содержащих 1,1 млн уникальных адресов электронной почты, более 2 млрд файлов cookie и 6,6 млн других файлов.
СМИ пишут, что вирусная программа могла делать скриншоты экрана и фотографировать пользователя через веб-камеру.