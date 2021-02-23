Компьютеры Apple на фирменном процессоре начали ускоренно уничтожать SSD

Пользователи рассказали, что их компьютеры Mac делают чрезвычайно много записей на диски в короткие промежутки времени. Сообщается, что устройства тратят от 10 до 13% ресурса SSD — TBW (Total Bytes Written). Данный показатель отображает максимальный объём данных, которые можно гарантированно записать на диск.

Стоит отметить, что твердотельные накопители могут выдержать определённое число перезаписей, после чего их работа нарушается. ПО гарантирует, что нагрузка распределяется равномерно по ячейкам памяти накопителя, но в некоторый момент циклов перезаписи становится столько, что диск больше не может надёжно хранить данные. В норме SSD не должны исчерпывать свой ресурс для хранения данных так быстро, как это сейчас происходит на некоторых компьютерах Apple.

Один из пользователей показал, что его M1‌ Mac уже использовал 1% ресурса SSD всего за два месяца. У другого пользователя с 2 ТБ накопителя использованы уже 3%.

Пока неизвестно, насколько распространена эта проблема.