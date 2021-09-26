Компьютеры Apple оказались дешевле ПК на Windows для предприятий

Эксперты сделали выводы, что в долгосрочной перспективе использование Mac выгоднее. Дело в том, что для управления сетью компьютеров Apple нужно меньше IT-специалистов. Также они привели спорный аргумент: по их мнению, многие сотрудники предприятий знакомы с iOS, поэтому им будет проще перейти на macOS.

Ещё один аргумент: для использования компьютеров Mac не нужно покупать лицензии на операционную систему и заключать контракт на обслуживание ПО. Из достоинств «яблочной» продукции также отметили больший уровень защиты сразу после покупки. Безопасность обеспечивают технологии Touch ID, FileVault 2 и Gatekeeper.

Кроме того, специалисты ссылаются на опрос, который показал, что производительность сотрудников выше в организациях, где используются Mac. Лучше оказался и показатель удержания сотрудника в компании — на 20%.

По словам экспертов, покупка Mac помогает сэкономить предприятию более $800 за три года с каждой вычислительной единицы.