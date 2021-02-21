Компьютеры Apple поразил загадочный вирус

Сообщается, что новый вирус разработали специально для поражения нового процессор M1 от Apple. Известно как минимум о 30 тысячах поражённых им ноутбуков Mac в 153 странах мира.

Исследователи рассказали, что Silver Sparrow использует JavaScript API установщика macOS для выполнения подозрительных команд. Однако какова задача вредоноса, специалисты так и не выяснили.

«Хотя мы ещё не наблюдали, какие деструктивные действия вирус производит с данными, его перспективная совместимость с чипом M1, глобальный охват, относительно высокий уровень заражения и операционная зрелость предполагают, что Silver Sparrow представляет собой достаточно серьёзную угрозу, имеющую уникальные возможности для заражения в любой момент», — приводит слова исследователей «Газета.ру».

Кроме того, у Silver Sparrow есть механизм самоуничтожения. Если запустить вирус на компьютере Apple с процессорами Intel, появится окно «Hello, world!», а если на ноутбуке с чипом M1 — окно «You did it!».