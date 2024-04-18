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Компьютеры
Опубликовано 18 апреля 2024, 09:45
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Компьютеры на DDR4 и DDR5 сравнили в играх в разрешении 2K

Что всё-таки лучше?
На YouTube-канале Odin Hardware выяснили, насколько велика разница в производительности между DDR5 и DDR4 в современных играх.
Компьютеры на DDR4 и DDR5 сравнили в играх в разрешении 2K
© Odin Hardware

Игра Uncharted запускалась с пресетом High. Средняя частота кадров в ней равнялась 125 к/с в обоих случаях.

A Plague Tale Requiem тестировалась на настройках графики High. В среднем в ней производительность составляла 81 к/с в обоих случаях.

AC Odyssey шла с пресетом Very High. Средний FPS в ней находился на уровне 111 к/с (DDR4) и 113 к/с (DDR5).

Cyberpunk 2077 запускался с графикой High, RTX Off. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 86 к/с (с DDR4) и 87 к/с (с DDR5).

Far Cry 6 шла с ультра-пресетом. Средняя производительность в ней была в районе 126 к/с с DDR4 и 125 к/с с DDR5.

Компьютеры на DDR4 и DDR5 сравнили в играх в разрешении 2K
© Odin Hardware

Forza Horizon 5 запускалась с пресетом Ultra. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 150 к/с (DDR4) и 151 к/с (DDR5).

Hogwarts Legacy шла с пресетом High. В среднем производительность в ней составляла 107 к/с (DDR4) и 109 к/с (DDR5).

Kingdom Come Deliverance запускалась с графикой Very High. Средний FPS в ней находился на уровне 142 к/с (DDR4) и 141 к/с (DDR5).

Starfield шла с пресетом High. В ней средняя производительность составляла 78 к/с (DDR4) и 79 к/с (DDR5).

The Witcher 3 Next Gen шла с высоким пресетом. Средний FPS в этой игре находился на уровне 111 к/с (с DDR4) и 123 к/с (c DDR5).

Вывод

В большинстве случаев разница между DDR5 и DDR4 была очень незначительной (1-2 к/с) или вообще отсутствовала. В целом же по среднему FPS оперативная память DDR5 была быстрее DDR4 на 1% (112 к/с у сборки с DDR4 и 113 к/с у сборки с DDR5).

Тестовый стенд:

  • процессор Intel Core i5-12600K;
  • кулер Deepcool AG620;
  • материнская плата Asus Prime Z690M Plus D4/MSI B760M Bomber WiFi;
  • оперативная память 2x16 ГБ DDR4 3600 МГц 16 18 18 38/2х16 ГБ DDR5 6000 МГц 36 36 36 96;
  • видеокарта MSI Gaming X Trio RX 6900 XT 16 ГБ DDR6.