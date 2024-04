Компьютеры на DDR4 и DDR5 сравнили в играх в разрешении 2K

Forza Horizon 5 запускалась с пресетом Ultra. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 150 к/с (DDR4) и 151 к/с (DDR5).

Hogwarts Legacy шла с пресетом High. В среднем производительность в ней составляла 107 к/с (DDR4) и 109 к/с (DDR5).

Kingdom Come Deliverance запускалась с графикой Very High. Средний FPS в ней находился на уровне 142 к/с (DDR4) и 141 к/с (DDR5).

Starfield шла с пресетом High. В ней средняя производительность составляла 78 к/с (DDR4) и 79 к/с (DDR5).

The Witcher 3 Next Gen шла с высоким пресетом. Средний FPS в этой игре находился на уровне 111 к/с (с DDR4) и 123 к/с (c DDR5).

Вывод

В большинстве случаев разница между DDR5 и DDR4 была очень незначительной (1-2 к/с) или вообще отсутствовала. В целом же по среднему FPS оперативная память DDR5 была быстрее DDR4 на 1% (112 к/с у сборки с DDR4 и 113 к/с у сборки с DDR5).

Тестовый стенд: