Компьютеры на DDR4 и DDR5 сравнили в играх в разрешении 2K

Игра Uncharted запускалась с пресетом High. Средняя частота кадров в ней равнялась 125 к/с в обоих случаях.

A Plague Tale Requiem тестировалась на настройках графики High. В среднем в ней производительность составляла 81 к/с в обоих случаях.

AC Odyssey шла с пресетом Very High. Средний FPS в ней находился на уровне 111 к/с (DDR4) и 113 к/с (DDR5).

Cyberpunk 2077 запускался с графикой High, RTX Off. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 86 к/с (с DDR4) и 87 к/с (с DDR5).

Far Cry 6 шла с ультра-пресетом. Средняя производительность в ней была в районе 126 к/с с DDR4 и 125 к/с с DDR5.