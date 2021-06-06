Компьютеры начали автоматически обновляться до последней версии Windows

Под автоматическое обновление попали компьютеры с установленной Windows 10 2004. На них будет автоматически устанавливаться выпущенная в прошлом месяце версия Windows 10 21H1, также известная как майское обновление. Его можно увидеть в Центре обновления Windows.

Автоматический апгрейд начался 2 июня. Он будет происходить постепенно, а не для всех пользователей сразу. Компания пообещала, что продолжит использовать машинное обучение на всех этапах, чтобы развёртывать новые версии Windows 10 и обеспечивать плавное обновление.