Компьютеры с какой системой защищены от взломов лучше

Linux получил высокую оценку, скорее всего, потому, что разработчики платформы постоянно устраняют различные «дыры безопасности» в ней. Кроме того, многие люди обнаруживают эти уязвимости.

В итоге, разработчики Linux быстрее других устраняют уязвимости в системе безопасности. Проблемы решались в среднем за 25 дней. Apple же обычно требуется около 69 дней, Google — 44 дня, а Mozilla — около 46 дней. А вот Microsoft тратит на исправления уязвимостей в системе безопасности почти по три месяца.

Что касается мобильных ОС, Apple выпускает исправления для iOS быстрее, чем Google для Android.