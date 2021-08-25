Компьютеры с оперативной памятью 2x 16 ГБ и 4x 8 ГБ сравнили по скорости работы в играх

Компьютеры с оперативной памятью 2x 16 ГБ и 4x 8 ГБ сравнили по скорости работы в играхИгр для обзора взяли 8
RAM 32GB в вариантах 2x 16 ГБ и 4x 8 ГБ авторы канала протестировали в CYBERPUNK 2077, Shadow of the Tomb Raider, Battlefield V, Microsoft Flight Simulator, Hitman 3, Red Dead Redemption 2, Mafia Definitive Edition, PUBG.
В CYBERPUNK 2077 у 2x 16 ГБ средняя частота составила 100 к/с, у 4x 8 ГБ - немного больше, 106 к/с. При этом лучший результат в очень редких событиях показала 4x 8 ГБ - 64 к/с (в противоположность первому варианту, у которого 53 к/с).
В Shadow of the Tomb Raider лидерство также за 4x 8 ГБ: 202 к/с в среднем против 198 к/с у 2x 16 ГБ. В очень редких событиях производительность у 4x 8 ГБ - не ниже 88 к/с, в то же время у 2x 16 ГБ она опускалась до 79 к/с.
Battlefield V лучше пойдёт при 4x 8 ГБ. Средняя частота кадров здесь193 к/с, производительность - не меньше 45 к/с. У 2x 16 ГБ же 190 к/с и 14 к/с соответственно.
По средней частоте кадров и производительности в очень редких событиях во время игры в Microsoft Flight Simulator лучше справляется также 4x 8 ГБ: 111 к/с и не меньше 48 к/с. Те же параметры у 2x 16 ГБ были такими: 108 к/с и 45 к/с.
Побегать в Hitman 3 приятнее будет с 4x 8 ГБ. Хотя у обоих вариантов оперативки одинаковая средняя частота кадров - 178 к/с, 4x 8 ГБ опускается в очень редких событиях только до 102 к/с, а 2x 16 ГБ - до 71 к/с.
Red Dead Redemption 2 примерно одинаково будет идти и при 2x 16 ГБ, и при 4x 8 ГБ. Частота кадров в среднем у них 126 к/с и 127 к/с, а производительность снижается только до 62 к/с и 67 к/с соответственно. Практически аналогично запускается игра Mafia Definitive Edition: 153 к/с и 59 к/с (2x 16 ГБ), 152 к/с и 61 к/с (4x 8 ГБ).
PUBG завершила тестирование. У 2x 16 ГБ во время прохождения средняя частота кадров была 226, у 4x 8 ГБ - 237. При этом ниже производительность в очень редких событиях опускалась у 2x 16 ГБ - до 71 к/с (у 4x 8 ГБ - до 80 к/с).
Комплектация тестируемого ПК: ОС Windows 10 Pro, процессор Ryzen 5 5600X, материнская плата ASUS ROG X570 Crosshair VIII Hero, вентилятор CPU Cooler - be quiet! Dark Rock Pro 4, видеокарта GeForce RTX 3080 10 ГБ, оперативная память 32Gb RAM DDR4 3600 МГц, SSD - 2xSAMSUNG 970 EVO M.2 2280 1 ТБ, блок питания CORSAIR RM850i 850 Вт.