Компьютеры с оперативной памятью 2x 16 ГБ и 4x 8 ГБ сравнили по скорости работы в играх

RAM 32GB в вариантах 2x 16 ГБ и 4x 8 ГБ авторы канала протестировали в CYBERPUNK 2077, Shadow of the Tomb Raider, Battlefield V, Microsoft Flight Simulator, Hitman 3, Red Dead Redemption 2, Mafia Definitive Edition, PUBG.

В CYBERPUNK 2077 у 2x 16 ГБ средняя частота составила 100 к/с, у 4x 8 ГБ - немного больше, 106 к/с. При этом лучший результат в очень редких событиях показала 4x 8 ГБ - 64 к/с (в противоположность первому варианту, у которого 53 к/с).

В Shadow of the Tomb Raider лидерство также за 4x 8 ГБ: 202 к/с в среднем против 198 к/с у 2x 16 ГБ. В очень редких событиях производительность у 4x 8 ГБ - не ниже 88 к/с, в то же время у 2x 16 ГБ она опускалась до 79 к/с.

Battlefield V лучше пойдёт при 4x 8 ГБ. Средняя частота кадров здесь193 к/с, производительность - не меньше 45 к/с. У 2x 16 ГБ же 190 к/с и 14 к/с соответственно.