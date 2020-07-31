Компьютеры среднего класса с комплектующими Intel+NVIDIA и AMD+AMD сравнили между собой

В тесте участвовали две связки — Intel Core i5-9500F + GeForce RTX 2060 Super и AMD Ryzen 5 3600 + Radeon RX 5700. Их протестировали в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440 пикселей. Для теста взяли игры: Assassin's Creed Origins, Borderlands 3, Gears 5, Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2, The Witcher 3: Wild Hunt, Total War: Three Kingdoms, World War Z.

В целом, по среднегеометрической производительности обе связки показали равные результаты. Однако в четырёх играх из восьми система процессором Intel и видеокартой NVIDIA уступила конфигурации AMD. Это были Assassin's Creed Origins, Borderlands 3, Red Dead Redemption 2 и World War Z.

Что касается соотношения цена/производительность, то и тут обе связки оказались одинаково привлекательными для покупки.