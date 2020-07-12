Компьютеры
Сегодня 15:06
Компьютеры впервые за долгое время начали прибавлять в популярности
Несмотря на рецессию продажи ноутбуков были хорошими
Исследовательские компании Gartner и International Data Corporation (IDC) сообщили, что мировые продажи ПК выросли во втором квартале 2020 года. Компьютеры впервые за долгое время начали прибавлять в популярности.
По данным Gartner, во втором квартале 2020 года продажи выросли на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Всего было продано около 64,8 млн единиц. По сведениям IDC, наблюдался и вовсе 11,2-процентный рост продаж (72,3 млн единиц). Однако стоит понимать, что IDC включает в отчёт планшеты и ноутбуки Chromebook.
Эти показатели превышают данные по продажам в первом квартале 2020 года, когда наблюдался спад на 10-12%.
Аналитики отмечают, что второй квартал 2020 года ознаменовался краткосрочным восстановление рынка ПК. Причиной этому могли стать продажи ноутбуков, драйвером которых являются массовый переход на удалённую работу и учёбу. Пока неясно, сохранится ли спрос на ноутбуки на таком же высоком уровне.
Gartner