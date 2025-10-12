По данным аналитиков IDC, в третьем квартале 2025 года глобальные поставки ПК выросли на 9,4% по сравнению с прошлым годом и достигли 75,8 миллиона устройств. Особенно заметный рост зафиксирован в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии — около 14%. А вот в Северной Америке рынок прибавил всего 1%.

Лидером рынка остаётся Lenovo (25% поставок), за ней идут HP (около 20%), Dell (13%), Apple (9%) и Asus (8%).

Эксперты объясняют это последствиями таможенных тарифов США и экономической неопределённости. Ритейлеры заранее закупили большое количество компьютеров в начале года, ожидая подорожания из-за тарифов, и теперь столкнулись с избытком складских запасов.

Покупатели, в свою очередь, не спешат обновлять устройства, откладывая крупные траты из-за роста цен. Тем не менее, спрос на новые ПК с поддержкой Windows 11 будет расти и в 2026 году, считают аналитики.