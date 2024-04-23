Конфигурации компьютеров с запасом на будущее, если вам не нужен апгрейд

Сборка на AM4

Лучшим процессором для игр в этом случае будет Ryzen 7 5700X3D. Его вы можете найти за 25 тысяч рублей.

Из материнской платы стоит брать GA B550M Aorus Elite. Купить её можно за примерно 10 тысяч рублей. Ещё один вариант — AMD MS Терминатор B550M за 7,5 тысяч рублей.

Оперативная память должна иметь объём 32 ГБ, так что имеет смысл взять два слота по 16 ГБ.

Кулер подойдёт самый простой, с тремя-четырьмя теплотрубками. Также оптимально будет взять 1-террабайтный NVMe на PCIe 4.0. Стоит он примерно 7 тысяч рублей.

Из видеокарт для игр на максимальных настройках хватит RTX 4080 S. Также можно рассмотреть RX 7900 XT и RX 7900 XTX. С объёмом видеопамяти минимум в 16 ГБ есть смысл купить RTX 4070 Ti Super, RX 7800 XT, RX 7900 GRE (её можно разогнать).

Блок питания берите с сертификатом не ниже 80+ Gold и DC-DC (700 или 800 Вт). Нормальный кейс найти можно за 5−6 тысяч рублей.

Сборка на LGA 1700

Она включает процессор Intel Core i7−13700KF, матплату Intel B760, оперативную память на 32 ГБ DDR5−7200, SSD 1 ТБ NVMe PCIe 4.0.

Из блоков питания нужно брать модель на 700 или 800 Вт, Gold DC-DC. Корпус можете найти и за 5 тысяч рублей.

Что касается видеокарты, то выбирать имеет смысл среди 7800 XT, 7900 GRE, RTX 4070 Ti S, RTX 4080/S, RX 7900 XT, RX 7900 XTX.