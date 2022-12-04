Конкурент Apple Mac mini? Xiaomi выпустит настольный ПК

Конкурент Apple Mac mini? Xiaomi выпустит настольный ПКЖдем анонса
Компания Xiaomi планирует представить свой первый настольный ПК, который будет выполнен в небольшом форм-факторе. И если это окажется правдой, то у Mac mini появится сильный конкурент.
Xiaomi Host Mini PC должен был быть представлен раньше, но по неизвестным причинам мероприятие было перенесено на более поздний срок. Тем не менее, утечка на Weibo показала примерный внешний вид нового устройства.
Блок питания, по слухам, представляет собой модель XM22AL5X мощностью 100 Вт. Также можно увидеть компактный и портативный корпус. Пользователям будет предоставлена возможность модернизации этого “блока”, поскольку оно оснащено как минимум 2 слотами для установки dGPU, но не стоит радоваться, все-таки корпус у устройства небольшой.
Как видно по изображениям, боковые стороны не имеют вентиляционных отверстий, как и передняя часть, однако возможно, такие отверстия есть сверху и снизу.
Пока что технические характеристики неизвестны, но Xiaomi уже давно использует оборудование Intel.