Конкурент Apple Mac mini? Xiaomi выпустит настольный ПК

Xiaomi Host Mini PC должен был быть представлен раньше, но по неизвестным причинам мероприятие было перенесено на более поздний срок. Тем не менее, утечка на Weibo показала примерный внешний вид нового устройства.

Блок питания, по слухам, представляет собой модель XM22AL5X мощностью 100 Вт. Также можно увидеть компактный и портативный корпус. Пользователям будет предоставлена возможность модернизации этого “блока”, поскольку оно оснащено как минимум 2 слотами для установки dGPU, но не стоит радоваться, все-таки корпус у устройства небольшой.