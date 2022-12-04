Компьютеры
00:39, 04 декабря 2022
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Конкурент Apple Mac mini? Xiaomi выпустит настольный ПК

Ждем анонса

Компания Xiaomi планирует представить свой первый настольный ПК, который будет выполнен в небольшом форм-факторе. И если это окажется правдой, то у Mac mini появится сильный конкурент.

Конкурент Apple Mac mini? Xiaomi выпустит настольный ПК

Xiaomi Host Mini PC должен был быть представлен раньше, но по неизвестным причинам мероприятие было перенесено на более поздний срок. Тем не менее, утечка на Weibo показала примерный внешний вид нового устройства.

Блок питания, по слухам, представляет собой модель XM22AL5X мощностью 100 Вт. Также можно увидеть компактный и портативный корпус. Пользователям будет предоставлена возможность модернизации этого “блока”, поскольку оно оснащено как минимум 2 слотами для установки dGPU, но не стоит радоваться, все-таки корпус у устройства небольшой.

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Фото: WCCF Tech

Как видно по изображениям, боковые стороны не имеют вентиляционных отверстий, как и передняя часть, однако возможно, такие отверстия есть сверху и снизу.

Пока что технические характеристики неизвестны, но Xiaomi уже давно использует оборудование Intel.

Источник фото:WCCF Tech
Источник:WCCF Tech
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