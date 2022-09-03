Конкурент NVIDIA RTX 3060 Ti? Новую видеокарту Intel Arc A770 протестировали

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Конкурент NVIDIA RTX 3060 Ti? Новую видеокарту Intel Arc A770 протестировалиЭто результаты самой Intel, поэтому отнесёмся со скепсисом
Intel поделилась результатами тестов своего возможно самого мощного графического процессора — Arc A770. Его компания сравнила с NVIDIA RTX 3060.
Arc A770 сравнивается с RTX 3060 в 17 играх с разрешением 1080p и трассировкой лучей. Результаты показывают, что графический процессор Intel может значительно превзойти продукт NVIDIA в большинстве игр, но не во всех.
В целом Arc A770 выдает fps выше в среднем на 13%, чем у RTX 3060. Графический процессор Intel лучше всего показал себя в Fortnite и Metro Exodus, продемонстрировав увеличение производительности на 56% и 31% соответственно. Тем не менее, Arc A770 проиграл RTX 3060 в четырёх играх, включая F1 2022, Guardians of the Galaxy, Battlefield V и Deathloop.
Так, видеокарта Intel в конечном итоге будет конкурировать с немного более мощной RTX 3060 Ti. По крайней мере если судить по промоматериалам Intel.