Опубликовано 20 сентября 2025, 09:451 мин.
Конкурент Nvidia в сфере ИИ — стартап Groq — оценили почти в $7 млрдПривлёк $ 750 млн
Groq, разработчик чипов для искусственного интеллекта, объявила о новом раунде финансирования на $ 750 млн, что подняло оценку компании до $ 6,9 млрд. Это выше предыдущих прогнозов и почти вдвое превышает оценку Groq год назад. Всего стартап привлёк более $ 3 млрд.
Groq создает LPUs — специализированные процессоры для ускоренной работы ИИ-моделей, отличающиеся от привычных решений Nvidia. Продукты компании доступны как в виде облачных сервисов, так и как серверные кластеры на месте у клиента. Они поддерживают популярные ИИ-модели от Google, OpenAI и других и обеспечивают высокую производительность при меньших затратах. Основатель Groq Джонатан Росс ранее работал над чипами Google TPU для машинного обучения.
По данным компании, её технологии используют более 2 миллионов разработчиков, тогда как год назад было 356 тысяч.