Консоли и видеокарты останутся в дефиците до 2023 года

Компьютеры
Сегодня в 14:58
Консоли и видеокарты останутся в дефиците до 2023 годаТак считает глава Intel
За последний год нехватка чипов создала проблемы во многих отраслях, в том числе игровой. Как считают эксперты, PS5, Xbox Series X/S и видеокарты RTX 30 будет сложно достать до 2023 года.
Мнением поделился генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер. Он ожидает, что дефицит чипов сохранится и в 2022 году, а проблемы с поставками — до 2023 года.
Таких же неутешительных взглядом придерживаются и многие другие представители индустрии. Глава NVIDIA Дженсен Хуанг тоже говорил, что проблемы с поставками RTX 30 затянутся. В Sony отмечали, что дефицит PlayStation 5 сохранится до 2022 года.
Напомним, из-за нехватки устройства продаются по завышенной цене, но недавно появились сообщения, что новые видеокарты стали дешеветь.