Консоли и видеокарты останутся в дефиците до 2023 года

Мнением поделился генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер. Он ожидает, что дефицит чипов сохранится и в 2022 году, а проблемы с поставками — до 2023 года.

Таких же неутешительных взглядом придерживаются и многие другие представители индустрии. Глава NVIDIA Дженсен Хуанг тоже говорил, что проблемы с поставками RTX 30 затянутся. В Sony отмечали, что дефицит PlayStation 5 сохранится до 2022 года.

Напомним, из-за нехватки устройства продаются по завышенной цене, но недавно появились сообщения, что новые видеокарты стали дешеветь.