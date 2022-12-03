Контрабандистка спрятала более 200 процессоров Intel в поддельном животе

Инцидент произошел в порту Гунбэй в Чжухай. «Беременная» женщина пыталась вернуться в материковый Китай из Макао. Она утверждала, что находится на пятом месяце беременности, однако её живот был слишком огромен для такого срока, и ходила женщина без видимых усилий. Всё это вызвало массу подозрений.

После тщательного осмотра таможенники обнаружили, что преступница использовала клейкую ленту, чтобы зафиксировать и спрятать контрабандные товары под фальшивым силиконовым животом. Они изъяли 202 процессора Intel Alder Lake 12-го поколения, а также девять iPhone.