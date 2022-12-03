Контрабандистка спрятала более 200 процессоров Intel в поддельном животе

15:37, 03 декабря 2022
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Контрабандистка спрятала более 200 процессоров Intel в поддельном животеТакого ещё не видели
Китайские таможенные органы задержали женщину, которая пыталась провезти 202 процессора Intel и девять iPhone в поддельном животе.
Фото: Unsplash
Инцидент произошел в порту Гунбэй в Чжухай. «Беременная» женщина пыталась вернуться в материковый Китай из Макао. Она утверждала, что находится на пятом месяце беременности, однако её живот был слишком огромен для такого срока, и ходила женщина без видимых усилий. Всё это вызвало массу подозрений.
После тщательного осмотра таможенники обнаружили, что преступница использовала клейкую ленту, чтобы зафиксировать и спрятать контрабандные товары под фальшивым силиконовым животом. Они изъяли 202 процессора Intel Alder Lake 12-го поколения, а также девять iPhone.
HKEPC/Twitter