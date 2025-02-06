Корейский ИИ начал оценивать космические двигатели будущего

Опубликовано 06 февраля 2025, 09:001 мин.
Корейский ИИ начал оценивать космические двигатели будущегоИсследовательская группа представляет ИИ-оценщик для ионных движителей на эффекте Холла
Группа исследователей из KAIST разработала систему искусственного интеллекта, которая может прогнозировать работу ионных движителей на эффекте Холла, используемых в спутниках и космических зондах. Эти двигатели являются ключевыми для таких миссий, как Starlink компании SpaceX и астероидная миссия Psyche NASA, поскольку они обеспечивают высокую топливную эффективность и минимальное использование топлива, обеспечивая при этом значительную тягу.
Новая модель искусственного интеллекта, созданная на кафедре ядерной и квантовой инженерии KAIST, использует нейронную сеть для прогнозирования работы движителей Холла, что поможет ускорить разработку более эффективных вариантов. Команда протестировала свою модель, используя 18 000 точек данных из собственных симуляций, которые точно воспроизвели работу десяти реальных движителей Холла с погрешностью «менее 10%».
Движители Холла необходимы для многих космических миссий, от спутниковых группировок до исследования дальнего космоса, и инструмент искусственного интеллекта может сэкономить время и деньги, улучшив процесс проектирования, пишут учёные.