Корейский ИИ начал оценивать космические двигатели будущего

Новая модель искусственного интеллекта, созданная на кафедре ядерной и квантовой инженерии KAIST, использует нейронную сеть для прогнозирования работы движителей Холла, что поможет ускорить разработку более эффективных вариантов. Команда протестировала свою модель, используя 18 000 точек данных из собственных симуляций, которые точно воспроизвели работу десяти реальных движителей Холла с погрешностью «менее 10%».

Движители Холла необходимы для многих космических миссий, от спутниковых группировок до исследования дальнего космоса, и инструмент искусственного интеллекта может сэкономить время и деньги, улучшив процесс проектирования, пишут учёные.