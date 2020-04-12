Коронавирус может задержать выход мощнейших смартфонов будущего

Как пишет Digitimes, дата сдвинута на 2022 год, хотя изначально планировалось начать тестирование к 2021 году. При этом надо понимать, что серийное производство не равно массовому производству.

Samsung рассказывала, что её 3-нм чипы обеспечат рост производительности на 35% по сравнению с 5-нм платформами, а также рост энергоэффективности на 50%. Для 3-нм техпроцесса компания переходит от использования транзисторов FinFET к технологии MBCFET.

PhoneArena сообщает, что другой производитель полупроводниковых изделий TSMC тоже планирует начать выпуск 3-нм чипов в 2022-2023 годах.

Начиная же с этого года и Samsung, и TSMC намерены выпускать 5-нм чипы. Первыми смартфонами, в которых они будут использоваться, вероятно, станут iPhone 12 и Huawei Mate 40.