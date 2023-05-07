Корпус для ПК SG10 рассеивает 600 Вт даже без вентиляторов

Хотя мощность 600 Вт может показаться скромной по сравнению с современными стандартами, SG10 более чем способен вместить разнообразные высокопроизводительные компоненты, например, AMD Ryzen 9 7950X3D или GeForce RTX 4070.

Точные детали сотрудничества между Streacom и Calyos еще не раскрыты, но понадеемся, что обе компании захотят сделать SG10 доступным для потребителей.