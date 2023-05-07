Корпус для ПК SG10 рассеивает 600 Вт даже без вентиляторов

Корпус для ПК SG10 рассеивает 600 Вт даже без вентиляторовПодробнее станет известно на Computex 2023
Компания Streacom в сотрудничестве с Calyos представит на выставке Computex революционный корпус SG10 для ПК. Этот корпус специально разработан для игровых систем без вентиляторов - области, где вариантов обычно мало, а существующие зачастую изготавливались на заказ с использованием дорогих компонентов.
SG10 выделяется тем, что рассеивает до 600 Вт тепловой энергии без использования вентиляторов. Его инновационная конструкция позволяет самому корпусу функционировать в качестве массивного радиатора, обеспечивая эффективную теплопроводность.
Хотя мощность 600 Вт может показаться скромной по сравнению с современными стандартами, SG10 более чем способен вместить разнообразные высокопроизводительные компоненты, например, AMD Ryzen 9 7950X3D или GeForce RTX 4070.
Точные детали сотрудничества между Streacom и Calyos еще не раскрыты, но понадеемся, что обе компании захотят сделать SG10 доступным для потребителей.