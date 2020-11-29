Крупный магазин получил лишь 22 новейших видеокарты AMD вместо 4695 заказанных

Речь идёт о моделях Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800. Сообщается, что на Radeon RX 6800 было размещено всего 2280 заказов, но пришло лишь 13. С Radeon RX 6800 XT дело обстоит ещё хуже: насчитывается 2415 заказов, а в распоряжении у магазина имеются только девять видеокарт.

Таким образом, поставщик удовлетворил менее 0,5% от всех заказов. Шанс получить видеокарту серии AMD Radeon RX 6000 равен 1 к 213.

Напомним, что дефицит коснулся и видеокарт NVIDIA. И тут даже непонятно, у кого из крупнейших компаний ситуация хуже.