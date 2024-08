Кто быстрее: RTX 3080 Ti, RTX 4060 или 3080 Ti сравнили с 4060 и 2070 Super

The Last of Us запускалась с ультра-пресетом. В среднем в ней удалось получить 69 к/с (RTX 3080 Ti), 30 к/с (RTX 4060) и 27 к/с (RTX 2070 S).

Starfield шла на настройках графики Custom (Ultra). Средняя частота кадров в этой игре равнялась 75 к/с (3080 Ti), 42 к/с (4060) и 36 к/с (2070S).

В игре Star Wars Jedi: Survivor с высоким пресетом средняя производительность составляла 93 к/с (RTX 3080 Ti), 45 к/с (RTX 4060) и 46 к/с (RTX 2070 S).

A Plague Tale Requiem тестировалась с ультра-графикой. Средний FPS в ней находился на уровне 93 к/с (RTX 3080 Ti), 44 к/с (RTX 4060) и 46 к/с (RTX 2070 S).

Игра Forza Horizon 5 запускалась с графикой High. Средняя частота кадров в этом проекте составляла 175 к/с, 112 к/с и 100 к/с (с RTX 3080 Ti, RTX 4060 и RTX 2070 S соответственно).

Need for Speed Heat шла с графикой Ultra. В среднем в этой игре удалось получить 135 к/с (RTX 3080 Ti), 80 к/с (RTX 4060) и 83 к/с (RTX 2070 S).