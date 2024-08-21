Кто быстрее: RTX 3080 Ti, RTX 4060 или 3080 Ti сравнили с 4060 и 2070 Super

Кто быстрее: RTX 3080 Ti, RTX 4060 или 3080 Ti сравнили с 4060 и 2070 SuperСамой удачной оказалась RTX 3080 Ti
The Last of Us запускалась с ультра-пресетом. В среднем в ней удалось получить 69 к/с (RTX 3080 Ti), 30 к/с (RTX 4060) и 27 к/с (RTX 2070 S).
Starfield шла на настройках графики Custom (Ultra). Средняя частота кадров в этой игре равнялась 75 к/с (3080 Ti), 42 к/с (4060) и 36 к/с (2070S).
В игре Star Wars Jedi: Survivor с высоким пресетом средняя производительность составляла 93 к/с (RTX 3080 Ti), 45 к/с (RTX 4060) и 46 к/с (RTX 2070 S).
A Plague Tale Requiem тестировалась с ультра-графикой. Средний FPS в ней находился на уровне 93 к/с (RTX 3080 Ti), 44 к/с (RTX 4060) и 46 к/с (RTX 2070 S).
Игра Forza Horizon 5 запускалась с графикой High. Средняя частота кадров в этом проекте составляла 175 к/с, 112 к/с и 100 к/с (с RTX 3080 Ti, RTX 4060 и RTX 2070 S соответственно).
Need for Speed Heat шла с графикой Ultra. В среднем в этой игре удалось получить 135 к/с (RTX 3080 Ti), 80 к/с (RTX 4060) и 83 к/с (RTX 2070 S).
Игра Marvel’s Spider-Man Remastered тестировалась с пресетом Very High. Средний FPS в ней равнялся 154 к/с (RTX 3080 Ti), 94 к/с (RTX 4060), 96 к/с (RTX 2070 S).
В игре UNCHARTED The Lost Legacy с ультра-пресетом средняя частота кадров составляла 118 к/с (RTX 3080 Ti), 68 к/с (RTX 4060) и 69 к/с (RTX 2070 S).
The Witcher 3 Wild Hunt шла с ультра-графикой. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 110 к/с (3080 Ti), 47 к/с (RTX 4060) и 48 к/с (RTX 2070 S).
Shadow of the Tomb Raider запускалась на настройках графики Highest. В среднем в этой игре удалось получить 171 к/с (RTX 3080 Ti) и 91 к/с (RTX 4060, RTX 2070 S).
Assassin’s Creed Valhalla тестировалась с графикой Ultra. Средний FPS в ней составлял 122 к/с (3080 Ti), 73 к/с (RTX 4060) и 68 к/с (RTX 2070 S).
Игра Doom Eternal шла с пресетом Ultra Nightmare. Средняя частота кадров равнялась в ней 351 к/с (RTX 3080 Ti), 164 к/с (RTX 4060) и 157 к/с (RTX 2070 S).
Вывод
Быстрее остальных во всех играх оказалась RTX 3080 Ti. При этом разница по среднему FPS между ней и RTX 4060 составляла 88% (139 к/с и 74 к/с), между ней и RTX 2070 S — 93% (139 к/с и 72 к/с).
Тестовый стенд:
- материнская плата Asus ROG STRIX X670E-F;
- оперативная память G. SKILL 16GBX2 32GB DDR5 6000MHZ CL30;
- процессор AMD RYZEN 7 7700X;
- система охлаждения LIAN LI GALAHAD 360 AIO;
- накопитель WD BLACK SN850X;
- блок питания COOLER MASTER MWE 1250 WATT ATX 3.0;
- видеокарта RTX 3080 TI VULCAN OC/RTX 4060 ZOTAC OC/RTX 2070 SUPER MSI GAMING X Trio.