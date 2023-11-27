Кто быстрее в играх: Ryzen 7 7700K или Ryzen 7 5800X3D

Call of Duty Modern Warfare III запускалась в 1080p со средней частотой кадров 213 к/с (7700X) и 153 к/с (5800X3D), в 1440p - со 176 к/с и 179 к/с соответственно.

Cuberpunk 2077 тестировалась в разрешении 1080p со средним FPS 187 к/с (с Ryzen 7 7700X) и 190 к/с (с Ryzen 7 5800X3D), в 1440p - со 155 к/с и 158 к/с соответственно.

Horizon Zero Dawn шла в 1080p с 251 к/с (7700X) и 237 к/с (5800X3D) в среднем, в 1440p - с 219 и 210 к/с соответственно.

God of War запускалась в Full HD со средней производительностью на уровне 195 к/с (Ryzen 7 7700X) и 201 к/с (Ryzen 7 5800X3D), в 1440p - со 175 к/с и 172 к/с соответственно.

В игре Spider-Man удалось в 1080p в среднем получить 209 к/с в обоих случаях, в 1440p - 188 к/с с 7700X и 197 к/с с 5800X3D.