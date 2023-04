Кто быстрее в новых играх: RTX 4080, 3090 Ti или RX 7900 XTX

В одном из выпусков на YouTube-канале TheSpyHood эксперты протестировали в нескольких современных играх видеокарты RTX 7900 XTX, RTX 4080 и RTX 3090 Ti. Запускались они все в 1440p и 4К с ультра-пресетом.

The Last of Us шла в 1440p со средней частотой кадров 115 к/с (RTX 7900 XTX), 118 к/с (RTX 4080), 104 к/с (RTX 3090 Ti). В разрешении 4К средний FPS равнялся 64 к/с, 63 к/с, 58 к/с соответственно.

Call of Duty Modern Warfare 2 запускалась в 1440p со средней производительностью 308 к/с (с RTX 7900 XTX), 220 к/с (с RTX 4080), 169 к/с (с RTX 3090 Ti). В 4К удалось получить 193 к/с, 145 к/с и 118 к/с соответственно.

Dying Light 2 шла в разрешении 1440p со 151 к/с, 153 к/с и 115 к/с в среднем (с RTX 7900 XTX, RTX 4080, RTX 3090 Ti соответственно), в 4К - с 83, 79 и 67 к/с.

В Hitman 3 средний FPS находился в 1440p на уровне 208 к/с (RTX 7900 XTX), 206 к/с (RTX 4080), 189 к/с (RTX 3090 Ti), в разрешении 4К - 163 к/с, 143 к/с, 116 к/с.

Cyberpunk 2077 запускался в 1440p со средней частотой кадров 136 к/с (RTX 7900 XTX), 129 к/с (RTX 4080) и 108 к/с (RTX 3090 Ti), в 4К - с 71 к/с, 65 к/с, 56 к/с.