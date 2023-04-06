Кто быстрее в новых играх: RTX 4080, 3090 Ti или RX 7900 XTX

Кто быстрее в новых играх: RTX 4080, 3090 Ti или RX 7900 XTXПротестировали их в 1440p и 4К
Авторы YouTube-канала TheSpyHood узнали, какая видеокарта показывает себя в современных играх лучше: RTX 4080, 3090 Ti или RX 7900 XTX.
Фото: TheSpyHood
В одном из выпусков на YouTube-канале TheSpyHood эксперты протестировали в нескольких современных играх видеокарты RTX 7900 XTX, RTX 4080 и RTX 3090 Ti. Запускались они все в 1440p и 4К с ультра-пресетом.
The Last of Us шла в 1440p со средней частотой кадров 115 к/с (RTX 7900 XTX), 118 к/с (RTX 4080), 104 к/с (RTX 3090 Ti). В разрешении 4К средний FPS равнялся 64 к/с, 63 к/с, 58 к/с соответственно.
Call of Duty Modern Warfare 2 запускалась в 1440p со средней производительностью 308 к/с (с RTX 7900 XTX), 220 к/с (с RTX 4080), 169 к/с (с RTX 3090 Ti). В 4К удалось получить 193 к/с, 145 к/с и 118 к/с соответственно.
Dying Light 2 шла в разрешении 1440p со 151 к/с, 153 к/с и 115 к/с в среднем (с RTX 7900 XTX, RTX 4080, RTX 3090 Ti соответственно), в 4К - с 83, 79 и 67 к/с.
В Hitman 3 средний FPS находился в 1440p на уровне 208 к/с (RTX 7900 XTX), 206 к/с (RTX 4080), 189 к/с (RTX 3090 Ti), в разрешении 4К - 163 к/с, 143 к/с, 116 к/с.
Cyberpunk 2077 запускался в 1440p со средней частотой кадров 136 к/с (RTX 7900 XTX), 129 к/с (RTX 4080) и 108 к/с (RTX 3090 Ti), в 4К - с 71 к/с, 65 к/с, 56 к/с.
Call of Duty Warzone шла в 1440p со средним FPS 227 к/с, 186 к/с, 167 к/с (RX 7900 XTX, RTX 4080, RTX 3090 Ti), в 4К - со 170 к/с, 139 к/с и 114 к/с соответственно.
Horizon Zero Dawn в разрешении 1440p шла со средней производительностью в районе 202 к/с (RX 7900 XTX), 211 к/с (RTX 4080) и 163 к/с (RTX 3090 Ti), в 4К - со 119 к/с, 120 к/с, 103 к/с.
Assassin's Creed Valhalla запускалась в 1440p со средней частотой кадров 180 к/с (RX 7900 XTX), 163 к/с (RTX 4080), 135 к/с (RTX 3090 Ti), в разрешении 4К - со 117 к/с, 101 к/с, 85 к/с.
Red Dead Redemption 2 шла в разрешении 1440p со средним FPS 162 к/с (RX 7900 XTX), 150 к/с (RTX 4080), 121 к/с (RTX 3090 Ti), в разрешении 4К - 113 к/с, 96 к/с, 80 к/с.
Far Cry 6 запускалась в 1440p со средней производительностью 185 к/с (RX 7900 XTX), 182 к/с (RTX 4080), 167 к/с (RTX 3090 Ti). В 4К удалось получить в среднем 153 к/с, 131 к/с, 110 к/с.
Spider-Man Miles Morales шла в 1440p со средней частотой кадров 163 к/с, 171 к/с и 162 к/с (с RX 7900 XTX, RTX 4080, RTX 3090 Ti), в 4К игра запускалась со 124 к/с, 128 к/с, 101 к/с.
В Metro Exodus в разрешении 1440p средняя частота кадров находилась на уровне 229 к/с (RX 7900 XTX), 221 к/с (RTX 4080), 193 к/с (RTX 3090 Ti), в разрешении 4К - на уровне 143 к/с, 135 к/с, 128 к/с.
Вывод
В среднем во всех играх разница в производительности между RX 7900 XTX и RTX 4080 составляла в 1440p - 7% (189 к/с и 176 к/с), в 4К - 12,5% (126 к/с и 112 к/с). Между RX 7900 XTX и разница равнялась RTX 3090 Ti 27% (189 к/с и 149 к/с) и 33% (126 к/с и 95 к/с) соответственно.
Характеристики игровых ПК:
- операционная система Windows 11 Pro 64 Bit;
- процессор AMD Ryzen 9 7950X3D (Asus ROG Crosshair X670E HERO);
- видеокарта AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB/NVIDIA GeForce RTX 4080 16GB/NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 24GB;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Asus ROG Thor Platinum II 1200W;
- оперативная память 4x16GB DDR5 6000MHz.