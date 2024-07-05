Кто-то взломал разработчиков ChatGPT - OpenAI

Хакер получил доступ к форуму сотрудников, содержащему конфиденциальные обсуждения, но не скомпрометировал основные системы искусственного интеллекта. Полагая, что хакер не связан с каким-либо правительством, руководство OpenAI решило не уведомлять правоохранительные органы США.

После взлома Леопольд Ашенбреннер, руководитель технической программы OpenAI, направил совету директоров доклад, где утверждал, что компания не делает достаточно для того, чтобы предотвратить кражу секретов.

Ашенбреннер, который позже был уволен за якобы утечку другой информации, намекнул на нарушение в недавнем подкасте. Он раскритиковал меры безопасности OpenAI, предупредив, что они недостаточны для защиты от "иностранных игроков".