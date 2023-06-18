Куда уж выше: GeForce RTX 4090 разогнали почти до 4,0 ГГц

В прошлом месяце Cens достиг впечатляющей частоты 3,825 ГГц в бенчмарке HWBOT GPUPI 3.3 32B, обеспечив себе первое место. Рейтинг на HWBOT основан на программном обеспечении под названием GPUPI, которое рассчитывает Pi по формуле Бейли-Борвейна-Плюффе с оптимизацией OpenCL или CUDA.

В настоящее время первые 20 мест в рейтинге занимает видеокарта GeForce RTX 4090. Cens сейчас занимает первое место. Как сообщается, максимальная частота видеокарты достигла 3930 МГц, что является самой высокой зарегистрированной частотой GPU на сегодняшний день.