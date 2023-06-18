Куда уж выше: GeForce RTX 4090 разогнали почти до 4,0 ГГц

Куда уж выше: GeForce RTX 4090 разогнали почти до 4,0 ГГцНо, как говорится, «бесконечность – не предел»
Оверклокер Cens в очередной раз побил рекорд разгона видеокарты GeForce RTX 4090, невероятно близко подойдя к достижению частоты GPU в 4 ГГц.
В прошлом месяце Cens достиг впечатляющей частоты 3,825 ГГц в бенчмарке HWBOT GPUPI 3.3 32B, обеспечив себе первое место. Рейтинг на HWBOT основан на программном обеспечении под названием GPUPI, которое рассчитывает Pi по формуле Бейли-Борвейна-Плюффе с оптимизацией OpenCL или CUDA.
В настоящее время первые 20 мест в рейтинге занимает видеокарта GeForce RTX 4090. Cens сейчас занимает первое место. Как сообщается, максимальная частота видеокарты достигла 3930 МГц, что является самой высокой зарегистрированной частотой GPU на сегодняшний день.
Важно отметить, что GPUPI не является эталоном, отражающим интенсивную графическую производительность, как, например, в играх или синтетических тестах. Тем не менее, это достижение как никогда приближает сообщество к преодолению барьера в 4,0 ГГц для видеокарт.
Cens использовал Colorful iGame RTX 4090 LAB edition, усовершенствованную версию iGame Vulcan.