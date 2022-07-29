Культовый плеер Winamp выпустили для Windows 11

Winamp 5.9 RC1 сохранил культовый дизайн интерфейса, но при этом стал совместимым с Windows 11, а ещё в нём появилось несколько новых функций. Например, Winamp теперь может синхронизироваться со своей Android-версией, а также импортировать медиатеку iTunes. Кроме того, плейлистом можно управлять с помощью специального виджета и появилась поддержка кодека M38. Всего приложение получило более 30 нововведений и исправлений.