Культовый плеер Winamp выпустили для Windows 11

Сегодня в 16:05
1 мин.
Культовый плеер Winamp выпустили для Windows 11А ещё в нём 30 новых функций
Легендарный аудиоплеер Winamp стал доступен и в Windows 11. Пока, правда, вышла только тестовая версия.
Напомним, Winamp уже пытался «перезапуститься» около четырёх лет назад. Однако тогда ему это не удалось. Разработчики совершают вторую попытку.
Winamp 5.9 RC1 сохранил культовый дизайн интерфейса, но при этом стал совместимым с Windows 11, а ещё в нём появилось несколько новых функций. Например, Winamp теперь может синхронизироваться со своей Android-версией, а также импортировать медиатеку iTunes. Кроме того, плейлистом можно управлять с помощью специального виджета и появилась поддержка кодека M38. Всего приложение получило более 30 нововведений и исправлений.