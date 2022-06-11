Купленный на AliExpress 3D-принтер обвинили в самовозгорании и убийстве человека

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Купленный на AliExpress 3D-принтер обвинили в самовозгорании и убийстве человекаУ устройства был заводской дефект
На китайскую компанию Alibaba подали в суд родители молодого человека, который, как сообщается, погиб во время пожара, вызванного 3D-принтером.
Alibaba продавал этот принтер, а изготовила его китайская компания Tronxy. Истцы обвиняют первую компанию в том, что она торгует бракованными товарами и не предупреждает потребителей об опасностях.
Согласно иску, парень купил 3D-принтер на AliExpress в ноябре 2019 года и регулярно использовал его в течение шести месяцев. Однажды устройство перегрелось, загорелся удлинитель. В доме вспыхнул большой пожар, в результате которого молодой человек погиб.
Расследование, проведённое пожарной службой Сан-Франциско, показало, что пожар действительно был вызван принтером. В своем иске родители парня утверждают, что Alibaba и Tronxy должны нести юридическую ответственность за ситуацию.