Купленный на AliExpress 3D-принтер обвинили в самовозгорании и убийстве человека

Alibaba продавал этот принтер, а изготовила его китайская компания Tronxy. Истцы обвиняют первую компанию в том, что она торгует бракованными товарами и не предупреждает потребителей об опасностях.

Согласно иску, парень купил 3D-принтер на AliExpress в ноябре 2019 года и регулярно использовал его в течение шести месяцев. Однажды устройство перегрелось, загорелся удлинитель. В доме вспыхнул большой пожар, в результате которого молодой человек погиб.

Расследование, проведённое пожарной службой Сан-Франциско, показало, что пожар действительно был вызван принтером. В своем иске родители парня утверждают, что Alibaba и Tronxy должны нести юридическую ответственность за ситуацию.