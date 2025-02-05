Квантовая машина изучила скрытую нестабильность нашей Вселенной

Для изучения этой идеи исследователи из Университета Лидса, Форшунгсцентра Юлиха и австрийской компании IST использовали квантовый отжиг на 5564 квита от компании D-Wave. С помощью машины они смоделировали, как крошечные «пузырьки» могут образовываться и распространяться в ложном вакууме, подобно капелькам воды, конденсирующимся в холодном воздухе. Если бы такие пузырьки вызвали реальный переход, это могло бы привести к катастрофическому космическому сдвигу, но, скорее всего, на временной шкале в миллионы или даже миллиарды лет.

Наблюдая за взаимодействием этих пузырьков, команда получила новые знания в области квантовой теории поля и фазовых переходов — ключевых процессов, формирующих Вселенную. Их работа не только продвигает фундаментальную физику, но и подчеркивает потенциал квантовых вычислений в решении сложных реальных проблем, от криптографии до материаловедения, хвастаются учёные.

Этот прорыв позволяет предположить, что некоторые из самых больших тайн Вселенной могут быть изучены не только в таких масштабных экспериментах, как Большой адронный коллайдер ЦЕРН, но и с помощью квантовых компьютеров в лабораторных условиях.