Компьютеры
Опубликовано 29 декабря 2024, 19:30
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Квантовую телепортацию провели по оптоволокну рядом с обычным трафиком

Магия? Нет. Наука.
Физики из США успешно передали квантовое состояние по 30,2-километровому оптоволоконному каналу, одновременно передавая обычный трафик, пишет N+1. Эксперимент под руководством Према Кумара из Северо-Западного университета был проведен с использованием волокна, передающего трафик C-диапазона со скоростью 400 гигабит в секунду.
Квантовую телепортацию провели по оптоволокну рядом с обычным трафиком
© Ferra

Квантовая телепортация имеет решающее значение для развития квантовых сетей и квантового интернета, которые могут обеспечить сверхбезопасную связь и распределенные вычисления. Хотя предыдущие эксперименты продемонстрировали квантовую передачу данных по оптоволокну, интеграция квантовых сигналов с классической коммуникационной инфраструктурой была сложной из-за помех, связанных с рассеянием света.

Для защиты квантовых сигналов от помех команда использовала такие передовые методы, как мультиплексирование, спектральная фильтрация и детекторы совпадений. Их успех подтверждает потенциал объединения квантовых и обычных сетей, приближая квантовый интернет к реальности с использованием существующей телекоммуникационной инфраструктуры.

Но пока именно масштабирование технологии остается проблемой для будущего развития.