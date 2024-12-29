Квантовую телепортацию провели по оптоволокну рядом с обычным трафиком

Квантовая телепортация имеет решающее значение для развития квантовых сетей и квантового интернета, которые могут обеспечить сверхбезопасную связь и распределенные вычисления. Хотя предыдущие эксперименты продемонстрировали квантовую передачу данных по оптоволокну, интеграция квантовых сигналов с классической коммуникационной инфраструктурой была сложной из-за помех, связанных с рассеянием света.

Для защиты квантовых сигналов от помех команда использовала такие передовые методы, как мультиплексирование, спектральная фильтрация и детекторы совпадений. Их успех подтверждает потенциал объединения квантовых и обычных сетей, приближая квантовый интернет к реальности с использованием существующей телекоммуникационной инфраструктуры.

Но пока именно масштабирование технологии остается проблемой для будущего развития.