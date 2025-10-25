Квантовый компьютер Google превзошёл суперкомпьютеры в реальной задаче

В статье, опубликованной в журнале Nature, команда описала алгоритм под названием Quantum Echoes. Он используется для изучения поведения частиц в сложных квантовых системах, где частицы связаны между собой и влияют друг на друга, даже находясь на расстоянии. Такие процессы крайне трудно рассчитать с помощью традиционных компьютеров.

Алгоритм применяет метод под названием «квантовое эхо»: система сначала запускается вперёд во времени, затем немного изменяется и «прокручивается» обратно. Это позволяет измерить, как быстро распространяется информация в запутанных квантовых состояниях. По словам исследователей, квантовый чип справился с этой задачей в 13 000 раз быстрее, чем лучший суперкомпьютер.

Ранее Google уже заявляла о «квантовом превосходстве» в 2019 году, но тогда эксперимент решал искусственную задачу.