Опубликовано 25 октября 2025, 21:45
Квантовый компьютер Google превзошёл суперкомпьютеры в реальной задаче

Исследователи из Google Quantum AI сообщили, что их квантовый процессор Willow решил сложную физическую задачу в тысячи раз быстрее, чем самые мощные суперкомпьютеры мира. Если результаты подтвердятся, это может стать одним из первых примеров практического «квантового преимущества».
В статье, опубликованной в журнале Nature, команда описала алгоритм под названием Quantum Echoes. Он используется для изучения поведения частиц в сложных квантовых системах, где частицы связаны между собой и влияют друг на друга, даже находясь на расстоянии. Такие процессы крайне трудно рассчитать с помощью традиционных компьютеров.

Алгоритм применяет метод под названием «квантовое эхо»: система сначала запускается вперёд во времени, затем немного изменяется и «прокручивается» обратно. Это позволяет измерить, как быстро распространяется информация в запутанных квантовых состояниях. По словам исследователей, квантовый чип справился с этой задачей в 13 000 раз быстрее, чем лучший суперкомпьютер.

Ранее Google уже заявляла о «квантовом превосходстве» в 2019 году, но тогда эксперимент решал искусственную задачу.

