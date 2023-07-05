Квантовый компьютер Google решил задачу в 220 млн раз быстрее обычного

Квантовые компьютеры используют уникальные свойства квантовых состояний, чтобы значительно превзойти классические компьютеры. Google утверждает, что его процессор Sycamore, работающий на 70 кубитах, может выполнять вычисления быстрее, чем любой существующий не то что комьютер, а даже суперкомпьютер.

В своих экспериментах компания использовала метод Random Circuit Sampling (RCS), который оптимизирует квантовую корреляцию для эффективного распространения информации. Хотя это событие приблизило Google к разрешению спора о превосходстве квантов, команда признает необходимость дальнейших исследований и практического применения.

Работа ожидает рецензирования.