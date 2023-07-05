Квантовый компьютер Google решил задачу в 220 млн раз быстрее обычного

Квантовый компьютер Google решил задачу в 220 млн раз быстрее обычногоРабота ожидает рецензирования
Подразделение Quantum AI компании Google опубликовало документ, в котором говорится о крупном прорыве в области квантовых вычислений. Согласно докладу, квантовый процессор Sycamore компании Google достиг вычислений, на которые обычным компьютерам потребовалось бы около 50 лет. Разница в скорости составила 220 млн раз/
Квантовые компьютеры используют уникальные свойства квантовых состояний, чтобы значительно превзойти классические компьютеры. Google утверждает, что его процессор Sycamore, работающий на 70 кубитах, может выполнять вычисления быстрее, чем любой существующий не то что комьютер, а даже суперкомпьютер.
В своих экспериментах компания использовала метод Random Circuit Sampling (RCS), который оптимизирует квантовую корреляцию для эффективного распространения информации. Хотя это событие приблизило Google к разрешению спора о превосходстве квантов, команда признает необходимость дальнейших исследований и практического применения.
Работа ожидает рецензирования.