Квантовый компьютер научился исправлять свои ошибки

Компьютеры
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Квантовый компьютер научился исправлять свои ошибкиЭто небольшой шаг вперёд
Учёные из Университета Дьюка в США сделали квантовый компьютер надёжнее и устойчивее к ошибкам.
Современные квантовые компьютеры страдают большим количеством ошибок, поэтому их сложно применять на практике. Чтобы прийти к полноценному применению таких устройств, нужно разработать надёжную схему квантовой коррекции ошибок.
Для этого американские учёные объединили несколько кубитов (квантовых битов) в один логический кубит, способный обнаруживать и исправлять ошибки. Кроме того, он предотвращал дальнейшее распространение ошибок по системе.
Учёные применили систему ионной ловушки из 32 ионов иттербия-171, охлаждённых лазером и захваченных над микрочипом в вакуумной камере при комнатной температуре. Каждый ион превращали в отдельный кубит. В итоге созданный логический кубит оказался достаточно надёжным.
Источник: Naked Science