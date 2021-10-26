Квантовый компьютер научился исправлять свои ошибки

Современные квантовые компьютеры страдают большим количеством ошибок, поэтому их сложно применять на практике. Чтобы прийти к полноценному применению таких устройств, нужно разработать надёжную схему квантовой коррекции ошибок.

Для этого американские учёные объединили несколько кубитов (квантовых битов) в один логический кубит, способный обнаруживать и исправлять ошибки. Кроме того, он предотвращал дальнейшее распространение ошибок по системе.

Учёные применили систему ионной ловушки из 32 ионов иттербия-171, охлаждённых лазером и захваченных над микрочипом в вакуумной камере при комнатной температуре. Каждый ион превращали в отдельный кубит. В итоге созданный логический кубит оказался достаточно надёжным.