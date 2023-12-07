Квантовый компьютер установил рекорд по количеству «логических квантовых битов»Прорыв в квантовых вычислениях
Команда исследователей из компании QuEra и Гарвардского университета побила рекорды, создав квантовый компьютер с самым большим количеством логических кубитов, которое когда-либо было достигнуто. В отличие от стандартных кубитов, логические кубиты обеспечивают превосходную коррекцию ошибок, что является важнейшим шагом на пути к реализации всего потенциала квантовых вычислений.
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Несмотря на недавние успехи IBM и Atom Computing, преодолевших отметку в 1000 кубитов, квантовое сообщество столкнулось с проблемой увеличения количества ошибок в больших машинах. Решение QuEra сосредоточено на логических кубитах, где квантовая запутанность играет решающую роль в исправлении ошибок. Команда использовала управляемые лазером атомы рубидия, охладив их почти до абсолютного нуля и организовав точные квантовые состояния.
Революционный квантовый компьютер создал беспрецедентные 48 логических кубитов одновременно, в десять раз превзойдя предыдущие рекорды. Марк Саффман из Университета Висконсин-Мэдисон приветствует это достижение, подчеркивая эффективность управляемых светом атомов по сравнению с зависимыми от проводов аналогами на основе чипов.
Предварительные тесты продемонстрировали превосходство логических кубитов, показав меньшее количество ошибок, чем у их физических аналогов.