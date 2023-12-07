Квантовый компьютер установил рекорд по количеству «логических квантовых битов»

Несмотря на недавние успехи IBM и Atom Computing, преодолевших отметку в 1000 кубитов, квантовое сообщество столкнулось с проблемой увеличения количества ошибок в больших машинах. Решение QuEra сосредоточено на логических кубитах, где квантовая запутанность играет решающую роль в исправлении ошибок. Команда использовала управляемые лазером атомы рубидия, охладив их почти до абсолютного нуля и организовав точные квантовые состояния.

Революционный квантовый компьютер создал беспрецедентные 48 логических кубитов одновременно, в десять раз превзойдя предыдущие рекорды. Марк Саффман из Университета Висконсин-Мэдисон приветствует это достижение, подчеркивая эффективность управляемых светом атомов по сравнению с зависимыми от проводов аналогами на основе чипов.

Предварительные тесты продемонстрировали превосходство логических кубитов, показав меньшее количество ошибок, чем у их физических аналогов.