Опубликовано 01 октября 2025, 20:251 мин.
Квантовый компьютер впервые помог решить инженерную задачу проекта «Прорыв»Настоящий прорыв
Учёные Госкорпорации «Росатом» впервые применили реальный квантовый компьютер для решения задачи теплопереноса в рамках инновационного проекта атомной отрасли «Прорыв». Работа проводилась на 50-кубитном квантовом вычислителе, установленном в Физическом институте имени П. Н. Лебедева. Ранее подобные задачи моделировались только на эмуляторах квантовых компьютеров.
Система линейных уравнений, решённая на квантовом компьютере, показала высокую точность — до десятитысячных при проверке на эмуляторе. Хотя пока речь идёт о задаче небольшой размерности, результат стал важным шагом к применению квантовых технологий.
Квантовые вычисления ускоряют решение сложных систем линейных и нелинейных уравнений и в перспективе позволят работать с многопараметрическими задачами, недоступными классическим методам, пишу СМИ.
Проект «Прорыв» создаёт новую технологическую платформу атомной отрасли на базе замкнутого ядерного топливного цикла с быстрыми нейтронными реакторами. Это позволит безопасно вырабатывать электроэнергию, многократно использовать отработавшее топливо и минимизировать риски аварий.