Квантовый компьютер впервые помог решить инженерную задачу проекта «Прорыв»

Система линейных уравнений, решённая на квантовом компьютере, показала высокую точность — до десятитысячных при проверке на эмуляторе. Хотя пока речь идёт о задаче небольшой размерности, результат стал важным шагом к применению квантовых технологий.

Квантовые вычисления ускоряют решение сложных систем линейных и нелинейных уравнений и в перспективе позволят работать с многопараметрическими задачами, недоступными классическим методам, пишу СМИ.

Проект «Прорыв» создаёт новую технологическую платформу атомной отрасли на базе замкнутого ядерного топливного цикла с быстрыми нейтронными реакторами. Это позволит безопасно вырабатывать электроэнергию, многократно использовать отработавшее топливо и минимизировать риски аварий.