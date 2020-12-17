Квантовый компьютер впервые решил полезную для людей задачу

Кратко о работе пишет ТАСС. Квантовые компьютеры в отличие от обычных используют кубиты, которые могут хранить одновременно и ноль, и единицу. Стоит понимать, что полноценного квантового компьютера пока не существует. Есть лишь прототипы, которые в СМИ для упрощения называют квантовыми компьютерами.

Учёные для нового исследования применяли квантовый процессор на базе двух и пяти кубитов. Они пытались решить задачу «бортовых номеров», которая связан с оптимизацией маршрутов и расписания рейсов. Если говорить конкретно, нужно минимизировать время, которое стоят самолёты в аэропорту в ожидании следующего рейса. При количестве рейсов в десятки или сотни простой компьютер уже не может решить задачу. А вот квантовый смог.

В следующем году учёные попытаются решить задачу на новой версии своего квантового процессора из двух десятков сверхпроводящих кубитов.