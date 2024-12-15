Квантовый процессор Google указал на существование мультивселенной

Опубликовано 15 декабря 2024, 02:151 мин.
Квантовый процессор Google указал на существование мультивселеннойНовый квантовый чип Willow вызвал дискуссию о мультивселенной
Google ранее представила свой новейший квантовый чип Willow, который, по ее утверждению, способен выполнять вычисления, недоступные самым быстрым современным суперкомпьютерам. По словам Google, Willow менее чем за пять минут справился с задачей, на решение которой современным суперкомпьютерам потребовалось бы 10 септиллионов лет. И вот тут кроется ещё одна особенность.
Неожиданным поворотом стало предположение Хартмута Невена, главы подразделения Google Quantum AI, о том, что производительность Willow указывает на существование параллельных вселенных. По его мнению, скорость чипа говорит о том, что квантовые вычисления могут включать в себя множество вселенных.
Хотя это заявление вызвало большой резонанс, некоторые эксперты по-прежнему настроены скептически. Критики отмечают, что эталоны, использованные для измерения производительности Willow, были разработаны самой компанией Google.