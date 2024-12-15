Квантовый процессор Google указал на существование мультивселенной

Неожиданным поворотом стало предположение Хартмута Невена, главы подразделения Google Quantum AI, о том, что производительность Willow указывает на существование параллельных вселенных. По его мнению, скорость чипа говорит о том, что квантовые вычисления могут включать в себя множество вселенных.

Хотя это заявление вызвало большой резонанс, некоторые эксперты по-прежнему настроены скептически. Критики отмечают, что эталоны, использованные для измерения производительности Willow, были разработаны самой компанией Google.