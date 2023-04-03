«Лаборатория Касперского» выпустила антивирус по подписке

Пользователи смогут выбирать из трёх тарифных планов: Kaspersky Standard, Kaspersky Plus и Kaspersky Premium. Все тарифные планы кроссплатформенные и совместимы с устройствами на базе Windows, macOS, iOS и Android.

Новая линейка защищает от всех известных киберугроз, а также предлагает новые опции для повышения скорости работы ПК, диагностики «здоровья» жёсткого диска, защиты от телефонного мошенничества и назойливого спама, управления паролями, обнаружения приложений для удалённого доступа, мониторинга умных устройств и безопасности домашней сети Wi-Fi, а также зашифрованного хранилища личных документов.

На момент запуска новой линейки стоимость подписки на один год с учётом скидки составляет от 1519 до 2199 рублей — в зависимости от тарифного плана и количества устройств.