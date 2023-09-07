Легендарную GeForce GTX 970 проверили в 50 играх в 2023 году

Легендарную GeForce GTX 970 проверили в 50 играх в 2023 годуИ вот какие результаты получились
Авторы YouTube-канала GameGangsta запустили видеокарту GTX 970 в 50 современных играх.
Grand Theft Auto V шла в 1080p с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в ней составляла примерно 90 к/с, максимальная - 1209 к/с, минимальная - 4 к/с.
PUBG (Season 25) тестировалась тоже на ультра-настройках в Full HD. Средний FPS в ней равнялся около 60 к/с, максимальный - 161 к/с, минимальный - 7 к/с.
Из игр 2023 года запускались Dead Space Remake, Hogwarts Legacy, Returnal, Atomic Heart, Sons of the Forest, Resident Evil 4, The Last of Us Part I, Dead Island 2, Star Wars Jedi Survivor, The Outlast Trials, The LotR Gollum, F1 2023, Ratchet and Clank Rift Apart, Remnant 2, Atlas Fallen, Armored Core VI, Immortals of Aveum, RIDE 5, Starfield.
Среди них, например, в The Last of Us Part I на низких настройках с FSR Performance и в 1080p удалось получить в среднем 46 к/с, максимально - 61 к/с, а минимально - 1 к/с. F1 2023 тестировалась с FSR Quality и с высоким пресетом в Full HD, и в ней средняя частота кадров составила примерно 60 к/с, максимальный FPS - 437 к/с, минимальный - 4 к/с. Starfield также шла с пресетом Low и FSR On в 1080p. В ней удалось в среднем добиться 30-70 к/с, максимум - 726 к/с, минимум - 2 к/с.
С этими и другими результатами вы можете ознакомиться, посмотрев видео ниже.
Вывод
Во всех 50 играх в целом средний FPS составил примерно 62 к/с. И хуже всего результат - около 30 к/с в среднем - был в игре Immortals of Aveum, лучший средний результат - в Cyberpunk.
Тестовый стенд:
- процессор Intel Core i5-13400F 3.30Ghz 30MB 1700p 10nm;
- материнская плата Asus TUF GAMING B660M-E D4 Intel LGA1700 DDR4;
- оперативная память Adata XPG Spectrix D41 TUF RGB 8x2 GB DDR4 3200 Mhz;
- видеокарта Asus GTX 970 ROG STRIX GDDR5 4GB 256Bit DX12;
- SSD WD 500GB Blue SN570 Gen3x4 M.2 2280 SSD;
- HDD 6TB Seagate Barracuda + 2TB WD Blue 7200RPM;
- корпус Asus TUF Gaming GT301 Tempered Glass RGB USB 3.2 ATX;
- блок питания Asus TUF GAMING 650B 650 W Power Supply;
- операционная система Windows 10 Pro.