Легендарную GeForce GTX 970 проверили в 50 играх в 2023 году

Grand Theft Auto V шла в 1080p с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в ней составляла примерно 90 к/с, максимальная - 1209 к/с, минимальная - 4 к/с.

PUBG (Season 25) тестировалась тоже на ультра-настройках в Full HD. Средний FPS в ней равнялся около 60 к/с, максимальный - 161 к/с, минимальный - 7 к/с.

Из игр 2023 года запускались Dead Space Remake, Hogwarts Legacy, Returnal, Atomic Heart, Sons of the Forest, Resident Evil 4, The Last of Us Part I, Dead Island 2, Star Wars Jedi Survivor, The Outlast Trials, The LotR Gollum, F1 2023, Ratchet and Clank Rift Apart, Remnant 2, Atlas Fallen, Armored Core VI, Immortals of Aveum, RIDE 5, Starfield.

Среди них, например, в The Last of Us Part I на низких настройках с FSR Performance и в 1080p удалось получить в среднем 46 к/с, максимально - 61 к/с, а минимально - 1 к/с. F1 2023 тестировалась с FSR Quality и с высоким пресетом в Full HD, и в ней средняя частота кадров составила примерно 60 к/с, максимальный FPS - 437 к/с, минимальный - 4 к/с. Starfield также шла с пресетом Low и FSR On в 1080p. В ней удалось в среднем добиться 30-70 к/с, максимум - 726 к/с, минимум - 2 к/с.