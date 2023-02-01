Легендарный игровой Ryzen 7 5800X3D сравнили с более дорогими с Core i9-11900K и Ryzen 9 5950X... в играх

В Red Dead Redemption 2 с ультра-пресетом в 1080p средняя частота кадров равнялась 161 к/с (с Ryzen 7 5800X3D), 152 к/с (с Core i9-11900K), 151 к/с (с Ryzen 9 5950X). В 1440p значения равнялись 128 к/с, 122 к/с и 122 к/с соответственно.

Battlefield 2042 на ультра-настройках графики в 1080p шла со средним FPS 155 к/с, 152 к/с и 142 к/с (с Ryzen 7 5800X3D, Core i9-11900K и Ryzen 9 5950X соответственно), в 1440p - 117 к/с, 111 к/с, 111 к/с.

Игра God of War запускалась в разрешении 1080p и 1440p с ультра-пресетом. В среднем в ней производительность в 1080p составляла 118 к/с (Ryzen 7 5800X3D), 112 к/с (Core i9-11900K) и 108 к/с (Ryzen 9 5950X), в 1440p - 89 к/с, 85 к/с и 85 к/с.

Call of Duty Vanguard шла на ультра-графике в разрешении 1080p с 243 к/с (Ryzen 7 5800X3D), 234 к/с (Core i9-11900K), 229 к/с (Ryzen 9 5950X), в разрешении 1440p - со 179 к/с, 174 к/с и 169 к/с.