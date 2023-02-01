Легендарный игровой Ryzen 7 5800X3D сравнили с более дорогими с Core i9-11900K и Ryzen 9 5950X... в играх

Легендарный игровой Ryzen 7 5800X3D сравнили с более дорогими с Core i9-11900K и Ryzen 9 5950X... в играхБольшая ли между ними разница?
Авторы YouTube-канала TheSpyHood выяснили, какую производительность смогут в играх обеспечить Ryzen 7 5800X3D, Core i9-11900K и Ryzen 9 5950X. Тестировались сборки в 1080p и в 1440p с ультра-пресетом.
Фото: TheSpyHood
В Red Dead Redemption 2 с ультра-пресетом в 1080p средняя частота кадров равнялась 161 к/с (с Ryzen 7 5800X3D), 152 к/с (с Core i9-11900K), 151 к/с (с Ryzen 9 5950X). В 1440p значения равнялись 128 к/с, 122 к/с и 122 к/с соответственно.
Battlefield 2042 на ультра-настройках графики в 1080p шла со средним FPS 155 к/с, 152 к/с и 142 к/с (с Ryzen 7 5800X3D, Core i9-11900K и Ryzen 9 5950X соответственно), в 1440p - 117 к/с, 111 к/с, 111 к/с.
Игра God of War запускалась в разрешении 1080p и 1440p с ультра-пресетом. В среднем в ней производительность в 1080p составляла 118 к/с (Ryzen 7 5800X3D), 112 к/с (Core i9-11900K) и 108 к/с (Ryzen 9 5950X), в 1440p - 89 к/с, 85 к/с и 85 к/с.
Call of Duty Vanguard шла на ультра-графике в разрешении 1080p с 243 к/с (Ryzen 7 5800X3D), 234 к/с (Core i9-11900K), 229 к/с (Ryzen 9 5950X), в разрешении 1440p - со 179 к/с, 174 к/с и 169 к/с.
TheSpyHood
Forza Horizon 5 запускалась с ультра-пресетом. В 1080p в среднем в ней частота кадров равнялась 152 к/с, 149 к/с и 144 к/с (Ryzen 7 5800X3D, Core i9-11900K и Ryzen 9 5950X соответственно), в 1440p - 131, 127 и 127 к/с.
Игра Village Resident Evil шла тоже на ультра-настройках графики. Средняя частота кадров в 1080p в ней составляла 219 к/с с Ryzen 7, 207 к/с с i9-11900K и 202 к/с с Ryzen 9. В 1440p эти значения равнялись 177 к/с, 171 к/с и 166 к/с соответственно.
Days Gone в 1080p шла со средней производительностью 183 к/с (Ryzen 7), 174 к/с (с i9) и 170 к/с (Ryzen 9), в 1440p - со 144 к/с, 137 к/с и 135 к/с соответственно.
Horizon Zero Dawn в разрешении 1080p шла в среднем со 158 к/с (Ryzen 7 5800X3D), 149 к/с (Core i9-11900K), 151 к/с (Ryzen 9 5950X), в 1440p - со 129 к/с, 121 к/с и 121 к/с.
Assassin's Creed Valhalla запускалась в 1080p со средней частотой кадров 137 к/с (с Ryzen 7), 124 к/с (с i9-11900K) и 122 к/с (с Ryzen 9), в разрешении 1440p - со 103 к/с, 97 к/с и 95 к/с.
Вывод
Во всех играх лучше остальных процессоров показывал себя Ryzen 7 5800X3D. В среднем в девяти проектах в 1080p производительность Ryzen 7 составляла 170 к/с, в 1440p - 133 к/с. Разница между ним и Core i9-11900K с Ryzen 9 5950X в 1080p равнялась 6% (161 к/с) и 8% (158 к/с) соответственно, в 1440p - 5% (127 к/с) и 6% (126 к/с)
Характеристики сборок:
- операционная система Windows 10 Pro 64 Bit;
- процессор AMD Ryzen 7 5800X3D (Gigabyte X570 Aorus Xtreme)/Intel Core i9-11900K (Gigabyte Z590 AORUS Master)/AMD Ryzen 9 5950X @Stock (Gigabyte X570 Aorus Xtreme);
- видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Cooler Master V1000 SMPS;
- оперативная память 4*16GB DDR4 4000MHz.