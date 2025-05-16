Lenovo анонсировала мини-ПК ThinkStation PGX с NVIDIA GB10 и 128 ГБ памяти

Это компактная рабочая станция создавалась для разработчиков ИИ, которая обеспечивает до 1 PFLOPS производительности и поддерживает модели с числом параметров до 200 млрд. Если этого недостаточно, два таких ПК можно объединить, увеличив мощность для работы с моделями до 405 млрд параметров.

ThinkStation PGX работает на операционной системе NVIDIA DGX и включает популярные инструменты для ИИ-разработки, такие как PyTorch и Jupyter. Все это позволяет запускать обучение и тестирование моделей локально, без необходимости подключения к облачным сервисам.

Lenovo планирует начать продажи модели в III квартале 2025 года, но цену пока не раскрыла. Ранее свои мини-ПК для ИИ представили Asus и MSI, что свидетельствует о росте конкуренции в этом сегменте.

Ожидается, что PGX станет альтернативой NVIDIA Project Digits, но с более доступной ценой.