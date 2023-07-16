Lenovo буквально обрезала RTX 4060, но отдельно вы ее не купите

Уникальной особенностью RTX 4060 является расположение 8-контактного разъема питания на задней панели карты. Такое расположение улучшает качество прокладки кабелей и «общую аккуратность», пишет Videocardz.

Стоит отметить, что Lenovo не продает эти видеокарты напрямую. RTX 4060 можно приобрести только в комплекте с новым игровым ПК IdeaCenter GeekPro 2023, который оснащен процессорами Intel 13-го поколения Core i3-13400F или Core i7-13700F, памятью DDR4-3200 и твердотельными накопителями PCIe Gen4 емкостью 1 ТБ.

В настоящее время мини-ПК доступен для предварительного заказа в Китае по цене 6399 юаней (896 долларов), а первые поставки запланированы на 25 июля. Пока неясно, планирует ли Lenovo выводить компьютер на глобальный рынок.