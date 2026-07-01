Lenovo обновила ПК GeekPro видеокартой RTX 5060 Ti и 24 ГБ ОЗУ

Система построена на базе 14-го поколения процессора Intel Core i7−14700F с 20 вычислительными ядрами и 28 потоками, максимальная частота 5,4 ГГц. Внутри также видеокарта Nvidia GeForce RTX 5060 Ti с 8 ГБ памяти.

Оперативной памяти установлено 24 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц. Предусмотрен SSD на 1 ТБ (с отдельным радиатором). При желании внутри корпуса можно без инструментов установить дополнительный жёсткий диск. Блок питания на 500 Вт.

Спереди есть порты USB-A и USB-C, разъём для наушников. Сзади USB-A, Gigabit Ethernet, HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1. Также имеются Wi‑Fi 6 и Bluetooth.