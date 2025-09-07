Lenovo показала игровой ноутбук Legion Pro 7 с Ryzen 9000 и RTX 5080

Для ПК-игроков Lenovo представила LOQ Tower 26ADR10 объёмом 26 л. Он оснащён процессорами AMD Ryzen 8000 и видеокартами NVIDIA RTX 50 серии. Поддерживается до 64 ГБ DDR5 RAM, до 4 ТБ SSD и два слота для HDD. Корпус имеет прозрачную панель и настраиваемую подсветку ARGB.

Обе системы поставляются с Windows 11 и трёхмесячной подпиской на Xbox Game Pass.

Цены и доступность:

Legion Pro 7: с октября 2025 года, от €2899

LOQ Tower 26ADR10: с октября 2025 года, от €999